Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Passanten mit Flasche beworfen, Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten angegriffen - 39-Jähriger landet im Gewahrsam

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (11. Februar) geriet ein Mann im Hauptbahnhof Essen mit unbekannten Dritten in eine Streitigkeit. Als er im Rahmen der Auseinandersetzung eine Bierflasche warf, traf er einen Unbeteiligten. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG stellten ihn daraufhin zur Rede, als der Aggressor versuchte auch diese anzugreifen. Bei der Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen widersetzte er sich schließlich den eingesetzten Bundespolizisten, beleidigte diese und schlug nach ihnen.

Gegen 14:40 Uhr setzte ein Bahnmitarbeiter das Bundespolizeirevier im Essener Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung in Kenntnis. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, befand sich der 39-jährige Beschuldigte bereits durch die Bahnmitarbeiter fixiert auf dem Boden. Zuvor soll der deutsche Staatsbürger mit Dritten in eine Streitigkeit geraten sein. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung soll er eine Bierflasche geworfen und dabei einen 66-jährigen Essener getroffen haben, der nicht in die Pöbelei verwickelt war. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt. Als die Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Aggressor daraufhin ansprachen, soll dieser versucht haben einen von ihnen zu schlagen. Infolgedessen brachten sie ihn zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizisten.

Die Uniformierten übernahmen den Essener und führten ihn anschließend zur Durchführung der weiteren strafprozessualen Maßnahmen der Dienststelle im Hauptbahnhof Essen zu. Vor Ort stellten die Beamten seine Identität mittels seines Personalausweises zweifelsfrei fest. Ermittlungen zeigten, dass der Deutsche bereits einschlägig wegen verschiedenster Delikte polizeilich bekannt war.

Während der Überprüfung seiner Daten beschimpfte der 39-Jährige die Einsatzkräfte immer wieder. Zudem versuchte er einen der Polizisten während eines Toilettengangs mit einem Faustschlag anzugreifen. Infolgedessen brachten die Uniformierten den Mann zu Boden, fixierten ihn und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Nachdem ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit des Esseners festgestellt hatte, brachten ihn die Bundespolizisten in das Gewahrsam der Polizei Essen. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen.

