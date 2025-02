Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrolle auf der Autobahn 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Dienstagabend, 11. Februar 2025, um 22:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 43-jährigen Letten als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus bei der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Bandendiebstahl gesucht wird. Das Amtsgericht Geldern verurteilte ihn im Mai 2019 zu einer Geldstrafe in Höhe von 475 Euro oder einer 19-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung ins Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen lieferte die Bundespolizei den Letten zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen ein, da er die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell