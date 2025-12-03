PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Dorsten/Haltern am See: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Dimker Allee wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Haus, indem Sie die Gartentür und Terassentür aufhebelten. Anschließend wurde das gesamte Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch muss etwa zwischen dem 01.12.2025 gegen 19:45 Uhr und dem 02.12.2025 gegen 17:50 Uhr passiert sein.

Auf der Straße Schulten Kamp verschafften sich am Dienstag unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus durch Aufhebeln des Kellerfensters. Auch hier wurde das gesamte Haus durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Der Einbruch muss etwa zwischen 05:05 Uhr und 18:45 Uhr passiert sein.

Haltern am See:

Auf der Weseler Straße hebelten unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür eines Geschäftes auf. Im Geschäft brachen die Täter einen Tresor aus einer Wand und entwendeten diesen. In dem Tresor befand sich Bargeld. Der Einbruch passierte am Mittwochmorgen zwischen 02:45 Uhr und 03:12 Uhr.

Hinweise zu den Einbrüchen werden durch die Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

