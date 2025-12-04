PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizeipräsidentin Zurhausen und Bürgermeister Toplak setzen konstruktive Zusammenarbeit fort
Recklinghausen (ots)

Zu einem Antrittsbesuch bei Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen kam der wiedergewählte Bürgermeister der Stadt Herten, Fred Toplak, am 01.12.2025 ins Polizeipräsidium. In dem Gespräch stimmten sich die Behördenspitzen über die zukünftige Kooperation für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ab. "Die Stadt Herten ist für uns ein wichtiger Netzwerkpartner, um behördenübergreifend Kontrollen und Überprüfungen durchzuführen und auf den Straßen und Plätzen sichtbar zu sein."

Fred Toplak ergänzte: "Die Sichtbarkeit von KOD und Polizei in Herten ist ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls."

Friederike Zurhausen signalisierte die Bereitschaft zur Intensivierung der Präsenz über die innenstadtnahe, bereits bestehende Polizeiwache an der Wilhelmstraße hinaus. Bereits jetzt gibt es regelmäßige gemeinsame Streifen von KOD und Polizei. Auch zukünftig soll die vertrauensvolle Zusammenarbeit weitergeführt werden. Die Option, gemeinsame Sprechstunden in der Innenstadt anzubieten oder temporär eine mobile Wache zu besetzen, wurde als zielführender erachtet als eine zusätzliche, gemeinsame Wache.

"Sicherheitskräfte auf der Straße und in der Innenstadt sind uns beiden im Sinne des Sicherheitsgefühls wichtig" resümierten Toplak und Zurhausen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

