Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter schießt mit scharfer Schusswaffe - Mann bleibt unverletzt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Nach Zeugenangaben wurden am Mittwochabend in einem Bottroper Ladenlokal zwei Schüsse mit einer scharfen Schusswaffe abgegeben. Ein anwesender Mitarbeiter des Lokals verblieb unverletzt. Der Täter flüchtete nach Angaben des Geschädigten in unbekannte Richtung.

Für die weiteren Ermittlungen ist eine Mordkommission im PP Recklinghausen eingerichtet worden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Dezernentin Fr. Dr. Hüppe Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Abendroth

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell