Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach versuchtem Ladendiebstahl identifiziert - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Seit dem 25.11.2025 suchte die Recklinghäuser Polizei mit Fotos nach einer Tatverdächtigen, die am 15.10.2025 versucht hatte Lebensmittel in einem Discounter an der Horster Straße zu entwenden. Auf Ansprache durch eine Mitarbeiterin hatte sie die Beute herausgegeben.

Bei der Polizei sind mehrere Hinweise auf die Tatverdächtige eingegangen. Die Fahndung hat sich somit erledigt. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell