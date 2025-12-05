Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann soll Textilien angezündet haben - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Ergänzung

Recklinghausen (ots)

Nach einem Brand in einem Zimmer einer Notunterkunft konnte zeitnah ein Bewohner als Tatverdächtiger festgenommen werden.

In der Nacht zu Donnerstag (gegen Mitternacht) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand am Boyer Markt gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer in einer der Wohnungen bereits durch Bewohner gelöscht worden. Es wurde niemand verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 41-Jähriger aus Bottrop bereits am Abend über längere Zeit in seinem Zimmer randaliert und in der Folge einen Gegenstand angezündet haben. Zwei Zeugen konnten das Feuer mit eigenen Mitteln löschen und setzten einen Notruf ab. Durch das schnelle Handeln der Zeugen entstand nur ein geringer Sachschaden.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Dem 41-Jährigen wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Er wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der zuständigen StA Essen dem Haftrichter vorgeführt. Hier wurde gegen den Beschuldigten ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Für die weiteren Ermittlungen ist bei der Polizei Recklinghausen eine Mordkommission eingerichtet.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: StA'in Dr. Hüppe Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminaloberkommissar Preußner

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell