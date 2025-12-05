Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/ Datteln/ Dorsten: Polizei hofft nach Einbrüchen auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Nach einem Einbruch in einen Kindergarten an der Schulstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Donnerstagnachmittag (16:00 Uhr) bis Freitagmorgen (07:00 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Büro. Sie durchsuchten Schränke, flüchteten dann aber vermutlich ohne Diebesgut.

Datteln:

Am Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus an der Hachhausener Straße. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Schränke und nahmen bei ihrer Flucht Schmuck mit.

Dorsten:

Auf der Fährstraße hebelten Unbekannte die Tür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten das Obergeschoss und flüchteten danach unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch passierte gestern in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:45 Uhr.

Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus an der Xantener Straße. In der Zeit von Donnerstag (17:00 Uhr) bis heute Morgen (10:00 Uhr) durchsuchten sie das gesamte Objekt. Ob die Täter Diebesgut mitnahmen, muss noch geklärt werden.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell