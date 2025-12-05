Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ladendiebstahl - Tatverdächtiger nur kurz in Freiheit

Nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufscenter sitzt ein Tatverdächtiger (mutmaßlich aus den Niederlanden) jetzt in Untersuchungshaft. Er war nur kurz auf freiem Fuß.

Am Mittwoch der laufenden Woche (03.12.2025 - 13:45 Uhr) hatte ein Ladendetektiv einen 37-Jährigen beim Diebstahl eines Mobiltelefons beobachtet. Der Mann hatte die Beute in einem Elektronikfachmarkt am Löhrhof aus der Auslage genommen und in einer speziell präparierten Tüte deponiert. Somit wurde beim Verlassen des Ladenlokals kein Alarm ausgelöst. Der 37-Jährige konnte durch den Ladendetektiv gestellt und der Polizei übergeben werden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann erst am Mittwochvormittag aus der Haft entlassen wurde.

Da der Mann mutmaßlich keinen Wohnsitz in Deutschland hat, besteht die Gefahr, dass er sich einem Strafverfahren in Deutschland entzieht.

Der Tatverdächtige wurde deshalb am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum vor dem zuständigen Amtsgericht in Recklinghausen vorgeführt. Hier wurde anschließend Untersuchungshaft erlassen.

