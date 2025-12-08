Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Recklinghausen/Gladbeck/Castrop-Rauxel/Bottrop/Marl: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um sich Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Sandstraße zu verschaffen. Aus einem Schrank wurde Bargeld entwendet. Der Einbruch muss zwischen dem 01.12.2025 gegen 18:00 Uhr und dem 05.12.2025 gegen 15:10 Uhr passiert sein.

Am 07.12.2025 zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in Kippstellung in ein Zweifamilienhaus auf dem Speckinger Weg ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Recklinghausen:

Auf der Klausenerstraße wurde am 05.12.2025 zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr in ein Reihenendhaus eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten in das Wohnhaus und entwendeten mehrere Wertgegenstände sowie zwei Bankkarten. Es kam zu mehreren Abbuchungen.

Auf dem Nordcharweg drangen unbekannte Täter am 06.12.2025 zwischen 19:40 Uhr und 19:47 Uhr über einen Balkon gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Wertgegenstände. Aufgrund eines ausgelösten akustischen Alarmes wurde ein Nachbar auf den Einbruch aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Zwischen dem 05.12.2025 gegen 16:00 Uhr und dem 07.12.2025 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude auf der Theodor-Körner-Straße. Unbekannte Täter gelangten auf bislang nicht geklärte Weise in das Schulgebäude und entwendeten 30 Euro Bargeld. Bei dem Einbruch kam es zu einem geschätzten Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Gladbeck:

Am 06.12.2025 zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch die Wohnungseingangstür in eine Wohnung auf der Mittelstraße ein. Die unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Auf der Schützenstraße kam es am 06.12.2025 gegen 19:26 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt zu der Wohnung. Das Wohnzimmer wurde durchsucht und Wertgegenstände sowie Bargeld erbeutet.

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Einfamilienhaus auf der Straße Brandheide. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der Einbruch muss zwischen dem 03.12.2025 gegen 10:10 Uhr und dem 06.12.2025 gegen 13:00 Uhr passiert sein.

Bottrop:

Am 06.12.2025 zwischen 11:30 Uhr und 20:10 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung auf der Husemannstraße. Durch Aufhebeln des Badezimmerfensters gelangten die Täter in die Wohnung und durchsuchten diverse Räume. Ein Nachbar wurde auf die Tat aufmerksam und beobachtete zwei unbekannte Männer, die sich von der Örtlichkeit entfernten. Personenbeschreibungen:

- ca. 18 Jahre alt, schmale/schlanke Statur, ca.1.70-1.80 m groß, etwas dunklere Hautfarbe, trugen: dunkle Kleidung (dicke, schwarze Winterjacke mit Kapuze, dunkle Hose), einer der Täter trug helle Turnschuhe

Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell unklar.

Marl:

Auf der Straße Am Alten Pfarrhaus hebelten am 07.12.2025 zwischen 16:30 Uhr und 18:20 Uhr unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster einer Hochparterre-Wohnung auf. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell