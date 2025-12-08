PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zigarettenautomat gesprengt - Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten - anschließend flüchteten sie mit Beute.

Gegen 03:30 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall an der Vehrenbergstraße. Im weiteren Verlauf bemerkten sie bis zu vier unbekannte Tatverdächtige, die Waren aus dem Zigarettenautomaten in Tüten verstauten und flüchteten. Die Polizei fand vor Ort noch Tabakwaren und Bargeld.

Durch die Sprengung des Automaten und entsprechende Trümmerteile wurden drei Autos im Umfeld beschädigt.

Die Tatverdächtigen konnten nur vage beschrieben werden. Auffällig war bei einem Tatverdächtigen eine Maske mit grünen lockigen Haaren. Die Bekleidung weitere Tatverdächtiger: weißer Pullover, roter Pullover, schwarze Hose mit weißen Streifen, Sneaker mit weißer Sohle. Zwischendurch wurde Ausrufe in russischer Sprache gemacht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:56

    POL-RE: Recklinghausen: Kind nach Unfall gesucht

    Recklinghausen (ots) - Am Freitagmorgen kam es in Recklinghausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem möglicherweise ein Kind verletzt wurde. Sowohl das Kind, als auch der beteiligte Autofahrer (Geschlecht unbekannt) waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Eine Zeugin hatte den Unfall am 05.12.2025 gegen 08 Uhr im Bereich der Kreuzung Berghäuser Straße/Bochumer Straße beobachtet. Nach ihren Angaben war ein ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:04

    POL-RE: Marl: 18-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle - Unfall und kein Führerschein

    Recklinghausen (ots) - Aufgrund fehlender Frontbeleuchtung sollte am Freitagabend (ca. 23 Uhr) ein Autofahrer kontrolliert werden. Der gab Gas und kollidierte mit einem geparkten Auto. Das Fahrzeug war Polizeibeamten auf der Bergstraße aufgefallen. Dem Fahrzeugführer wurden Anhaltezeichen gegeben. Der fuhr zunächst weiter von der Bergstraße auf die Lassallestraße. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren