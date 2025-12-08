Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zigarettenautomat gesprengt - Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten - anschließend flüchteten sie mit Beute.

Gegen 03:30 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall an der Vehrenbergstraße. Im weiteren Verlauf bemerkten sie bis zu vier unbekannte Tatverdächtige, die Waren aus dem Zigarettenautomaten in Tüten verstauten und flüchteten. Die Polizei fand vor Ort noch Tabakwaren und Bargeld.

Durch die Sprengung des Automaten und entsprechende Trümmerteile wurden drei Autos im Umfeld beschädigt.

Die Tatverdächtigen konnten nur vage beschrieben werden. Auffällig war bei einem Tatverdächtigen eine Maske mit grünen lockigen Haaren. Die Bekleidung weitere Tatverdächtiger: weißer Pullover, roter Pullover, schwarze Hose mit weißen Streifen, Sneaker mit weißer Sohle. Zwischendurch wurde Ausrufe in russischer Sprache gemacht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

