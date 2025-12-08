Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Zigarettenautomat gesprengt - Autos beschädigt - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Unbekannte sprengten in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten - anschließend flüchteten sie mit Beute.
Gegen 03:30 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall an der Vehrenbergstraße. Im weiteren Verlauf bemerkten sie bis zu vier unbekannte Tatverdächtige, die Waren aus dem Zigarettenautomaten in Tüten verstauten und flüchteten. Die Polizei fand vor Ort noch Tabakwaren und Bargeld.
Durch die Sprengung des Automaten und entsprechende Trümmerteile wurden drei Autos im Umfeld beschädigt.
Die Tatverdächtigen konnten nur vage beschrieben werden. Auffällig war bei einem Tatverdächtigen eine Maske mit grünen lockigen Haaren. Die Bekleidung weitere Tatverdächtiger: weißer Pullover, roter Pullover, schwarze Hose mit weißen Streifen, Sneaker mit weißer Sohle. Zwischendurch wurde Ausrufe in russischer Sprache gemacht.
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell