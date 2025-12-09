Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Lünen: Schwerer Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens - zwei Menschen verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend waren Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Dortmund auf dem Weg zu einem Einsatz in Lünen. Der Fahrer des Streifenwagens fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 23:15 Uhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten zum Einsatzort.

Auf der Anfahrt kollidierte der Streifenwagen auf der Gahmener Straße in Höhe der Kreuzung Am Krähenort mit einem VW Golf. Der VW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. In dem Auto saß ein 22-Jähriger aus Lünen. Er musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. In dem Streifenwagen wurde ein 25-jähriger Polizist ebenfalls schwer verletzt. Zwei weitere Polizisten im Fahrzeug blieben unverletzt.

Bei dem Unfall entstand außerdem etwa 20.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen.

Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Recklinghausen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

