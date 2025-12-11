Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Pyromaterial durch LKA gesprengt

Recklinghausen (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes nach einem räuberischen Diebstahl fand die Polizei selbstgebautes Pyromaterial - Experten des LKA sprengten den Fund kontrolliert.

Die Polizei war am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz nach einem räuberischen Diebstahl gerufen worden. Dabei fanden die Polizeibeamten im Umfeld der Wohnanschrift des Tatverdächtigen Am Eickholtshof selbstgebautes Pyromaterial.

Zur weiteren Einschätzung des Fundes wurden Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes angefordert. In der Wohnung des Tatverdächtigen lagerten weitere Selbstlaborate.

Die Entschärfer des LKA sprengten gegen 20:30 Uhr einen Teil des Materials kontrolliert auf einer Freifläche an der Josef-Albers-Straße.

Weiteres Material wurde sichergestellt. Gegen den Bottroper läuft jetzt ein Strafverfahren. Eine Gefahr für die Menschen in Bottrop hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell