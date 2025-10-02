Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: Ausbildungsflüge nach Einbruch der Dunkelheit über Sankt Augustin-Hangelar und der umliegenden Region

Sankt Augustin (ots)

Vom 06.10. bis 19.12.2025 findet bei der Luftfahrerschule für den Polizeidienst in Sankt Augustin-Hangelar im Rahmen der Grundschulung eine sogenannte Nachtflugausbildung statt.

Diese Ausbildung ist luftrechtlich im Rahmen der Lizensierung der Pilotinnen und Piloten vorgeschrieben und darüber hinaus eine zwingend erforderliche Grundlage, um die vielen unterschiedlichen Aufgaben, für die ein Polizeihubschrauber eingesetzt werden kann, auch in der Nacht sicher erfüllen zu können. Diese Einsätze umfassen u. a. die Suche nach vermissten Personen, Fahndung nach Straftätern, Hilfe bei schweren Katastrophen- und Unglücksfällen oder die Streifentätigkeit aus der Luft zur Gefahrenabwehr für die Bürgerinnen und Bürger.

Da diese Flugverfahren erst nach Einbruch der Dunkelheit durchgeführt werden können, kann es von Montag bis Donnerstag im Zeitraum 18:00 - 22:00 Uhr zu einem erhöhten Flugaufkommen und gegebenenfalls zu Beeinträchtigungen durch Fluglärm in den Bereichen Sankt Augustin-Hangelar, Kölner Bucht, Nordeifel, Ruhrgebiet, Bergisches Land und Westerwald kommen. Die Landungen werden dabei im Regelfall bis 22 Uhr abgeschlossen sein. Von Freitag bis Sonntag findet grundsätzlich keine Nachtflugausbildung statt.

Die Bundespolizei bedankt sich für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während dieser wichtigen Ausbildungsphase.

Hintergrund:

Die Bundespolizei-Fliegergruppe der Bundespolizeidirektion 11 hat ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn. Ihr nachgeordnet sind der Instandhaltungsbetrieb, die Luftfahrerschule für den Polizeidienst und die sechs Bundespolizei-Fliegerstaffeln in Oberschleißheim bei München, Fuldatal bei Kassel, Gifhorn bei Braunschweig, Blumberg bei Berlin, Fuhlendorf bei Hamburg und Sankt Augustin.

Die Fliegergruppe ist Servicedienstleister für die Behörden und Dienststellen der Bundespolizei, sonstiger Bundes- und Landesbehörden mit Sicherheitsaufgaben sowie für internationale Behörden und Organisationen, u. a. für die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.

Sie betreibt derzeit 93 Hubschrauber verschiedener Gewichtsklassen und ist damit nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland sowie eine der größten polizeilichen Flugdienstorganisationen der Welt.

Der operative Flugbetrieb wird zur Unterstützung der Tagesaufgaben der Bundespolizei, insbesondere der Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung, herangezogen.

Die regelmäßige Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten für bundespolizeiliche Eingreifkräfte an den Wochenenden ist einer der Einsatzschwerpunkte des Bundespolizeiflugdienstes. Diese Hubschrauber stehen auch für alle kurzfristigen polizeilichen Lagen und für Einsätze im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung.

