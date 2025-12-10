Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei hofft nach Einbrüchen auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Am 09.12.2025 zwischen 07:10 Uhr und 15:00 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf der Straße Wulfener Landweg auf und durchsuchten sämtliche Räume. Entwendet wurde diverser Schmuck.

Auf der Ellerbruchstraße hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und VHS-Kassetten. Der Einbruch muss am 09.12.2025 zwischen 15:10 Uhr und 19:15 Uhr passiert sein.

Gladbeck:

Auf der Uechtmannstraße kam es zwischen dem 06.12.2025 gegen 19:00 Uhr und dem 09.12.2025 gegen 15:55 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Hauseingangstür ein, durchsuchten das gesamte Haus und erbeuteten Bargeld sowie eine Armbanduhr.

Am 09.12.2025 zwischen 17:15 Uhr und 18:50 Uhr hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld.

Bottrop:

Am 09.12.2025 zwischen 11:00 Uhr und 16:45 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Einfamilienhaus auf der Gahlener Straße. Es wurden diverse Räume durchsucht. Nach jetzigem Stand entwendeten die Täter lediglich einen Dekoartikel.

Haltern am See:

Unbekannte Täter verschafften sich am 09.12.2025 zwischen 09:30 Uhr und 18:40 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus auf der Bergstraße. Die unbekannten Täter durchsuchten hauptsächlich das Obergeschoss und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck, Parfüm, Handtaschen sowie Zigaretten.

Marl:

Auf der Straße Hülsmannsfeld hebelten unbekannte Täter am 09.12.2025 zwischen 16:00 Uhr und 21:15 Uhr die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter hebelten am 10.12.2025 zwischen 08:10 Uhr und 09:10 Uhr die Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Leipziger Straße auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

