Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Oer-Erkenschwick/Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Am 10.12.2025 zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster in der Küche eines Einfamilienhauses auf der Straße Am Landwehr auf. Die unbekannten Täter durchsuchten das Haus und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen drei Spirituosenflaschen.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Johannesstraße kam es am 10.12.2025 zwischen 14:45 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür gewaltsam auf, durchsuchten verschiedene Räume und erbeuteten Schmuck.

Recklinghausen:

In einem Fitnessstudio an der Dortmunder Straße kam es zwischen dem 10.12.2025 gegen 23:00 Uhr und dem 11.12.2025 gegen 07:45 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter gelangten auf nicht geklärte Weise in das Fitnessstudio und rissen gewaltsam einen fest montierten Safe von einer Wand. Die Täter entwendeten den Safe, Bargeld, mehrere technische Geräte sowie einen Schlüsselbund.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell