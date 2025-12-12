PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub bei angeblichem Autoverkauf - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Raubüberfall an der Straße Im Blankenfeld gerufen - es ging um einen vermeintlichen Autoverkauf.

Gegen 22 Uhr wollte sich ein 19-Jähriger aus Bamberg, zusammen mit zwei Zeugen, mit zwei bislang Unbekannten zu einem Autokauf auf einem Parkplatz an der Straße Im Blankenfeld treffen. Der 19-Jährige wollte dabei ein Auto erwerben.

Auf dem Weg in Richtung Horster Straße soll einer der beiden Männer den 19-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und das Bargeld gefordert haben, das für den Kauf mitgeführt wurde. Im weiteren Verlauf hat der Bamberger das Geld übergeben. Er lief zum Auto zurück. Hier soll einer der Täter den 19-Jährigen getreten haben. Der andere sprach Drohungen aus. Anschließend flüchteten sie.

Der 19-Jährige benötigte keine medizinische Hilfe.

Personenschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 20 Jahre alt, schwarze Jacke, schwarze Handschuhe 2.Tatverdächtiger: männlich, ca. 20 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Einer der beiden Zeugen, ein 21-Jähriger aus Bamberg, hatte die drei nach Bottrop gefahren. Bei ihm ergab sich der Hinweis auf den Konsum von Drogen vor Fahrtantritt. Er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
