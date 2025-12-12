PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Körperverletzung gesucht - Korrektur

Recklinghausen (ots)

Am 13.11.2025 (gegen 19:45 Uhr) kam es auf einem Gehweg auf dem Nordring (etwa Höhe Liebrechtstraße) zu einer Körperverletzung. Dabei wurde ein 37-Jähriger aus Bottrop schwer verletzt.

Der Mann war mit seinem 14-jährigen Sohn auf E-Scootern unterwegs. Neben den beiden fuhr ein unbekannter Autofahrer mit zwei oder drei Mitfahrern. Aus einer Nichtigkeit heraus, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Unbekannten und dem 37-Jährigen.

Der Autofahrer soll im weiteren Verlauf eine Schusswaffe vorgezeigt haben. Anschließend stiegen bis zu vier Männer aus dem Auto aus, schlugen und traten auf den 37-Jährigen ein.

Im Anschluss stiegen die Männer wieder in das Fahrzeug ein und flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem geführten Fahrzeug machen können. Dabei soll es sich um einen weißen BMW 3er-Baureihe handeln. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Hinweistelefon: 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

