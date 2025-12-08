PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dannenfels - Diebstahl eines Anhängers

Dannenfels (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 30. November 2025, ca. 19 Uhr, und Freitag, dem 05. Dezember 2025, ca. 15 Uhr, kam es in Dannenfels zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein frei zugängliches Streuobstwiesengrundstück in Verlängerung der Wiesenstraße. Dort war ein Kfz-Anhänger der Marke Unsinn eines 62-jährigen Fahrzeughalters abgestellt und mit einem Deichselschloss gesichert.

Die Täter öffneten gewaltsam die an der Deichsel angebrachte Diebstahlsicherung und entwendeten anschließend den Anhänger im Wert von rund 4.500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:10

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Christkindlmarkt Kirchheimbolanden 2025

    Kirchheimbolanden (ots) - Der diesjährige Christkindlmarkt in Kirchheimbolanden fand vom 05. bis 07. Dezember 2025 statt. Die Polizei zeigte während der gesamten Veranstaltung durch Fußstreifen sichtbare Präsenz auf dem Marktgelände. Gemeinsam mit dem Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde das Festgelände bestreift und Kontrollen im Hinblick ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 16:00

    POL-PDWO: Göllheim - Katze gerettet - Pkw nicht mehr fahrbereit

    Göllheim (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Göllheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Autofahrer war dort in Richtung Steingasse unterwegs, als plötzlich eine Katze die Fahrbahn querte. Um das Tier nicht zu gefährden, wich der Fahrer nach rechts aus. Dabei kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren