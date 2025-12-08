Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dannenfels - Diebstahl eines Anhängers

Dannenfels (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 30. November 2025, ca. 19 Uhr, und Freitag, dem 05. Dezember 2025, ca. 15 Uhr, kam es in Dannenfels zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein frei zugängliches Streuobstwiesengrundstück in Verlängerung der Wiesenstraße. Dort war ein Kfz-Anhänger der Marke Unsinn eines 62-jährigen Fahrzeughalters abgestellt und mit einem Deichselschloss gesichert.

Die Täter öffneten gewaltsam die an der Deichsel angebrachte Diebstahlsicherung und entwendeten anschließend den Anhänger im Wert von rund 4.500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

