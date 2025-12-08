Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Christkindlmarkt Kirchheimbolanden 2025

Kirchheimbolanden (ots)

Der diesjährige Christkindlmarkt in Kirchheimbolanden fand vom 05. bis 07. Dezember 2025 statt. Die Polizei zeigte während der gesamten Veranstaltung durch Fußstreifen sichtbare Präsenz auf dem Marktgelände. Gemeinsam mit dem Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde das Festgelände bestreift und Kontrollen im Hinblick auf das Waffenverbot im öffentlichen Personennahverkehr sowie bei öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt. Der Weihnachtsmarkt war an allen Veranstaltungstagen durchgängig gut besucht. Während der gesamten Dauer des Christkindlmarktes kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

