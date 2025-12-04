Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Göllheim - Katze gerettet - Pkw nicht mehr fahrbereit

Göllheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Göllheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Autofahrer war dort in Richtung Steingasse unterwegs, als plötzlich eine Katze die Fahrbahn querte. Um das Tier nicht zu gefährden, wich der Fahrer nach rechts aus. Dabei kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Katze blieb unverletzt, der Pkw des Fahrers hingegen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9.500 Euro geschätzt.

