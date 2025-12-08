Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß -Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Eisenberg (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 76 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 28-jähriger Fahrer eines Kleinbusses war aus Richtung Steinborn unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kerzenheimer Straße nach links abbiegen und die K76 weiter in Richtung B47 befahren. Dabei missachtete er das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und übersah einen von Kerzenheim kommenden Pkw, der in Richtung Eisenberg fuhr. In der Folge stieß die Front des Kleinbusses mit der rechten Seite des Pkw zusammen. Der Pkw des 59-jährigen Fahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

