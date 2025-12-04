Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festnahme bei Grenzkontrolle

Görlitz, BAB4 (ots)

Der Donnerstag war noch keine Stunde alt, als in der Görlitzer Autobahnkontrollstelle ein Reisebus angehalten, später einer der Passagiere von der Bundespolizei festgenommen wurde. Nach dem betreffenden 49-Jährigen fahndete die Staatsanwaltschaft Gießen mit einem Haftbefehl. Der Haftbefehl war ausgestellt worden, weil der wegen Diebstahls vom Amtsgericht Alsfeld wegen Diebstahls Verurteilte eine angeordnete Geldstrafe bislang nicht bezahlt hatte. Weil der Mann die (über)fälligen 360,00 Euro auch zum Zeitpunkt der Grenzkontrolle nicht bezahlen konnte, kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

Ein paar Stunden später wurde an gleicher Stelle ein weiterer polnischer Bürger (23) auf der Grundlage eines vorliegenden Vollstreckungshaftbefehls überführt. In dem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Regensburg den Haftbefehl tatsächlich erst vor ein paar Tagen ausgefertigt. Auch der 23-Jährige hatte nach einer Verurteilung wegen Diebstahls auf einen Strafbefehl (Amtsgericht Regensburg) nicht reagiert bzw. war der Landesjustizkasse Bamberg 750,00 Euro schuldig geblieben. Im Vergleich zu seinem vorher festgenommenen Landsmann konnte er seine Reise aber fortsetzen, nachdem er den offenen Betrag vor Ort bezahlte.

