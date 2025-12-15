Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendliche rauben Handy - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Aus einer Gruppe von drei Jugendlichen heraus wurde einem 13-Jährigen das Handy geraubt - die Tatverdächtigen flüchteten.

Der Castroper war am Samstagnachmittag (17:40 Uhr) auf dem Weg zu einer Bushaltestelle an der Habinghorster Straße. In Höhe eines Fastfood Restaurants wurde er zunächst durch die Unbekannten beleidigt. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die Jugendlichen auf den Jungen ein, einer der drei nahm dessen Handy an sich. Anschließend liefen die Täter weg.

Einer der drei Tatverdächtigen konnte beschrieben werden: männlich, 15-16 Jahre alt, 1,70 - 1,75m groß, graues Sweatshirt, schwarze Jogginghose, Cappy mit Gucci Aufdruck, Bauchtasche mit Gucci Aufdruck

Zeugen melden sich bitte unter 0800 2361 111.

