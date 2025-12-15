PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendliche rauben Handy - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Aus einer Gruppe von drei Jugendlichen heraus wurde einem 13-Jährigen das Handy geraubt - die Tatverdächtigen flüchteten.

Der Castroper war am Samstagnachmittag (17:40 Uhr) auf dem Weg zu einer Bushaltestelle an der Habinghorster Straße. In Höhe eines Fastfood Restaurants wurde er zunächst durch die Unbekannten beleidigt. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die Jugendlichen auf den Jungen ein, einer der drei nahm dessen Handy an sich. Anschließend liefen die Täter weg.

Einer der drei Tatverdächtigen konnte beschrieben werden: männlich, 15-16 Jahre alt, 1,70 - 1,75m groß, graues Sweatshirt, schwarze Jogginghose, Cappy mit Gucci Aufdruck, Bauchtasche mit Gucci Aufdruck

Zeugen melden sich bitte unter 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 14:41

    POL-RE: Gladbeck/Herten/Recklinghausen : Zeugen nach Einbrüchen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Gladbeck: Am 11.12.2025 zwischen 09:00 Uhr und 20:40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße Hürkamp auf. Das gesamte Haus wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Herten: Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu einem ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:09

    POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Körperverletzung gesucht - Korrektur

    Recklinghausen (ots) - Am 13.11.2025 (gegen 19:45 Uhr) kam es auf einem Gehweg auf dem Nordring (etwa Höhe Liebrechtstraße) zu einer Körperverletzung. Dabei wurde ein 37-Jähriger aus Bottrop schwer verletzt. Der Mann war mit seinem 14-jährigen Sohn auf E-Scootern unterwegs. Neben den beiden fuhr ein unbekannter Autofahrer mit zwei oder drei Mitfahrern. Aus einer ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:07

    POL-RE: Bottrop: Raub bei angeblichem Autoverkauf - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Raubüberfall an der Straße Im Blankenfeld gerufen - es ging um einen vermeintlichen Autoverkauf. Gegen 22 Uhr wollte sich ein 19-Jähriger aus Bamberg, zusammen mit zwei Zeugen, mit zwei bislang Unbekannten zu einem Autokauf auf einem Parkplatz an der Straße Im Blankenfeld treffen. Der 19-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren