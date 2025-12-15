Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Drohung mit Schusswaffe - vorläufige Festnahme

Recklinghausen (ots)

Ein Mann aus Herne drohte vor einer Kneipe und am Bahnhof mit einer Schreckschusswaffe - er wurde vorläufig festgenommen.

Der 41-Jährige hatte zunächst gegen 22 Uhr am Samstagabend einen 16-Jährigen aus Castrop-Rauxel vor einer Kneipe im Bereich Berliner Platz angerempelt, verbal beleidigt und eine Schusswaffe vorgezeigt. Außerdem drohte er dem Jugendlichen. Der 16-Jährige konnte den 41-Jährigen beruhigen. Der Herner lief weiter in Richtung Bahnhof.

Am Berliner Platz drohte er dann einem 16-Jährigen und einem 17-Jährigen, beide aus Castrop-Rauxel. Sie riefen die Polizei.

Der Mann konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die Schusswaffe (PTB-Waffe) wurde sichergestellt. Außerdem fand die Polizei bei dem Mann Drogen in nicht geringer Menge.

Gegen den 41-Jährigen wurden insgesamt vier Strafverfahren eingeleitet.

