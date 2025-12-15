Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Zur Klärung eines Diebstahls bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Gladbecker Firmengelände an der Beisenstraße eine erhebliche Menge Kupferkabel von Kabelrollen. Weiterhin brachen sie mehrere Container auf und nahmen Kupferschrott mit. Der Diebstahl passierte zwischen dem 28. November - 30. November. Zeugen werden gebeten, die Kripo unter der 0800 2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell