POL-RE: Bottrop/ Castrop-Rauxel/ Dorsten/ Gladbeck/ Herten/ Marl/ Oer-Erkenschwick/ Recklinghausen: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Freitag zwischen 18:00 Uhr und 21:40 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Schützenstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wuchteten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck ergriffen sie die Flucht.

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Fernewaldstraße bittet die Polizei um Hinweise. Am Freitag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Haustür auf. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Über den Einstiegsweg flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck. Zuvor konnte eine Zeugin drei Männer (30-40 Jahre alt, dunkel bekleidet, Basecap) beobachten. Bei den Männern könnte es sich um mögliche Tatverdächtige handeln.

Castrop-Rauxel:

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Samstag einen mutmaßlichen Einbrecher beobachten. Gegen 16:00 Uhr hörte sie ein verdächtiges Geräusch. Kurz darauf konnte sie einen Mann an der Wohnungstür der Nachbarin beobachten. Allerdings ging sie davon aus, dass der Unbekannte zu Besuch sei. Ca. 20 Minuten später stellte sie die aufgehebelte Wohnungstür fest - der Unbekannte war nicht mehr vor Ort. Die Zeugin informierte die Polizei. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Der tatverdächtige Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 1,70 Meter - dunkel gekleidet - 30-35 Jahre alt

Dorsten:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die unbekannten Täter eine Terassentür auf der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt am Edith-Stein-Ring. Unter anderem mit Schmuck und Bekleidung flüchteten sie. Der Einbruch passierte am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 18:00 Uhr.

Am Samstagabend konnte ein Einbrecher unerkannt flüchten. Der Unbekannte hebelte gegen 19:00 Uhr die Terassentür eines Einfamilienhauses "Am Kreskenhof" auf. Im Obergeschoss öffnete er mehrere Schränke und durchsuchte das Objekt nach Diebesgut. Videokameras filmten den Mann bei der Tat. Beschreibung: ca. 1,70 Meter - 1, 80 Meter - schlank - graue Weste - dunkle Kleidung - graue Cap - schwarze Schuhe Zum Diebesgut konnten vor Ort keine Angaben gemacht werden.

Auf dem Friesenweg überraschte eine Zeugin am Sonntag mutmaßliche Einbrecher. Gegen 13:00 Uhr wollte die Zeugin die Haustür eines Einfamilienhauses aufschließen. Durch ein offenstehendes Schlafzimmerfenster nahm sie in diesem Moment mehrere Stimmen wahr und machte deshalb lautstark auf sich aufmerksam. Kurz darauf kletterten drei Männer aus dem Fenster und rannten über die Straße weg. Die Tatverdächtigen waren 17-20 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Einer trug eine blaue Jacke, ein anderer Tatverdächtiger trug eine helle Hose. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Gladbeck:

Am Samstag (08:00 bis 12:00) stahlen Unbekannte einen grauen Toyota RAV 4. Das Auto mit Recklinghäuser Kennzeichen stand zuvor an der Winkelstraße.

Auf der Thüringer Straße kam es am Samstag zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zuerst Zugang zum Garten eins Einfamilienhauses und hebelten dann eine Terassentür auf. Nachdem die Täter diverse Schränke durchwühlten, flüchteten sie anschließend mit Bargeld und Schmuck. Der Einbruch passierte zwischen 16:10 Uhr und 20:30 Uhr.

Herten:

Am Samstag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:40 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Erd- und Obergeschoss durchwühlten sie sämtliche Räume. Anschließend flüchteten sie vermutlich über die Terassentür. Ob sie Diebesgut mitnahmen, ist noch unklar. Das Haus steht an der Elper Straße.

Marl:

In der Zeit von Freitag (16:00 Uhr) bis Samstag (07:30 Uhr) kam es zu einem Auto-Diebstahl. Der blaue Toyota RAV 4 stand im Tatzeitraum auf einem Stellplatz an der Brassertstraße. An dem Fahrzeug befindet sich ein Recklinghäuser Kennzeichen.

Mit Schmuck konnten bislang unbekannte Täter am Samstag nach einem Einbruch am Wieskämper Weg flüchten. Zuvor hatten sie sich in der Zeit von 17:45 Uhr bis 22:30 Uhr durch Aufhebeln der Haustür Zugang zum Einfamilienhaus verschafft und dort mehrere Schränke durchwühlt.

Oer-Erkenschwick:

Auch auf der Walterstraße haben bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug entwendet. Der weiße Mercedes Sprinter (Kennzeichen aus dem Kreis Segeberg - SE) wurde am Freitag gegen 16:00 Uhr dort abgestellt. Am Samstagvormittag (10:00 Uhr) war der LKW nicht mehr da.

Recklinghausen:

Auf der Ottostraße kam es am Freitagabend zu einem Einbruch in ein Reihenmittelhaus. Eine Videoaufzeichnung zeigt einen unbekannten Mann, der sich gegen 18:50 Uhr Zugang zum Garten verschaffte. Anschließend hebelte der tatverdächtige vermutlich die Terassentür auf und gelangte so in das Wohnhaus. Er durchsuchte mehrere Räume und flüchtete dann mit Schmuck vom Tatort. Der Tatverdächtige trug eine blaue Jacke.

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch auf der Ewaldstraße. Am Samstag in der Zeit von 10:15 Uhr bis 20:45 Uhr hebelten die Einbrecher die Terassentür eines Reihenmittelhauses auf und durchsuchten dann mehrere Räume im gesamten Objekt. Mit dem Diebesgut konnten die unerkannt flüchten.

Auf der Konradstraße überraschte ein Anwohner am Samstag zwei bislang unbekannte Einbrecher. Als der Zeuge gegen 19:20 Uhr zu seinem Reihenmittelhaus zurückkehrte, konnte er Stimmen aus dem Obergeschoss hören. Auf der Treppe kamen ihm zwei tatverdächtige Männer entgegen. Einer der Männer trat den Anwohner, sodass er nach hinten fiel. Daraufhin flüchteten die Unbekannten. Der Anwohner wurde leicht verletzt. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Personenbeschreibung:

- ca. 30-35 Jahre alt - ca. 1,80 - 1,85 Meter - schlank - schwarz gekleidet, Maske bis über die Nase gezogen

Einer der Männer hatte einen großen Schraubenzieher in der Hand.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

