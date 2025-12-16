Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Geldbörse gestohlen - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei nach einem Mann, der im Verdacht steht, eine Geldbörse gestohlen zu haben. Der Unbekannte war an einer Tankstelle an der Johann-Breuker-Straße unterwegs, öffnete ein vermutlich unverschlossenes Auto und nahm die Geldbörse heraus. Eine Videoüberwachung filmte den Vorfall. Ein Foto und weitere Infos finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/189402
Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.
