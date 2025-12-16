PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Geldbörse gestohlen - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

POL-RE: Bottrop: Geldbörse gestohlen - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei nach einem Mann, der im Verdacht steht, eine Geldbörse gestohlen zu haben. Der Unbekannte war an einer Tankstelle an der Johann-Breuker-Straße unterwegs, öffnete ein vermutlich unverschlossenes Auto und nahm die Geldbörse heraus. Eine Videoüberwachung filmte den Vorfall. Ein Foto und weitere Infos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/189402

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 14:36

    POL-RE: Recklinghausen: Fußgänger nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer gesucht

    Recklinghausen (ots) - Bei einer Kollision mit einem Fußgänger wurde ein E-Scooter-Fahrer am Freitag (17:40 Uhr) leicht verletzt - der Fußgänger ging allerdings weiter. Ein 17-Jähriger aus Recklinghausen war mit seinem E-Scooter am Grafenwall unterwegs. Er beabsichtigte, die Dortmunder Straße an einer Ampel zu überqueren und seine Fahrt dann in Richtung ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:12

    POL-RE: Gladbeck: Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Zur Klärung eines Diebstahls bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Gladbecker Firmengelände an der Beisenstraße eine erhebliche Menge Kupferkabel von Kabelrollen. Weiterhin brachen sie mehrere Container auf und nahmen Kupferschrott mit. Der Diebstahl passierte zwischen dem 28. November - 30. November. Zeugen werden gebeten, die Kripo unter der 0800 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren