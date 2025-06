Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall, E-Bike aus Keller gestohlen, Tresor aus Freibad entwendet

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmittag in Öhringen. Gegen 12:10 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Audi auf dem Siedlungsweg unterwegs und beabsichtigte an der Kreuzung Platanenallee nach links abzubiegen. Der Audi-Fahrer übersah beim Einfahren in die Kreuzung vermutlich den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, welcher auf dem Radweg parallel zur Platanenallee, auf der linken Straßenseite, fuhr. Der 44-jährige Fahrradfahrer wurde durch die Kollision auf die Windschutzscheibe des Pkws aufgeladen. Er erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Öhringen: E-Bike aus Kellerabteil gestohlen

In der Friedenstraße in Öhringen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich über die Haustüre Zutritt zum Haus und suchten das Kellerabteil eines 74-jährigen Bewohners auf. Die Gittertüre des Abteils wurde gewaltsam aufgehebelt. Entwendet wurde ein orangenes E-Bike der Marke Cube. Der Wert des Diebesguts beläuft sich schätzungsweise auf knapp über 2.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Zeugen nach Einbruch in Freibad gesucht - Tresor geklaut

In der Nacht auf Montag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Öhringer Freibad. Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 07:30 Uhr, gelangten der oder die Täter, vermutlich durch Überwinden eines Zaunes, auf das Gelände des Freibads in der Rendelstraße. Hiernach wurde an einer Überwachungskamera manipuliert und eine Türe sowie ein Fenster aufgebrochen. Die Täter entwendeten einen Tresor. In diesem soll sich ein hoher vierstelliger Betrag befunden haben. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell