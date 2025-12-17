POL-RE: Lünen/Dortmund: Verfolgungsfahrt in Lünen - Polizei Recklinghausen ermittelt - Korrektur!!!

Polizeipräsidium Recklinghausen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab ein Polizeibeamter am heutigen Morgen in Selm-Bork Schüsse auf die Reifen eines Fahrzeugs ab, nachdem der Fahrzeugführer die Anhaltezeichen der Polizeibeamten missachtet und das Fahrzeug in Richtung der Polizeibeamten geführt hatte. Die Beamten wollten das Fahrzeug bereits in Lünen kontrollieren.

Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten noch bis nach Lünen, wo sie vorläufig festgenommen wurden.

Die weiteren Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen die Polizei Recklinghausen übernommen.

