Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: versuchter Einbruch - Tatverdächtige mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach zwei unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei um Hinweise. Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich Zutritt auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße "Zur Grafenmühle" und versuchten dann eine Terassentür zu öffnen - sie scheiterten jedoch und ergriffen die Flucht. Eine Kamera nahm die Tatverdächtigen in der Nähe des Hauses auf. Hier finden Sie Fotos und weitere Informationen:

https://polizei.nrw/fahndung/189582

Hinweistelefon: 0800 2361 1111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
