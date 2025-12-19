Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Lünen/Dortmund: Folgemeldung Verfolgungsfahrt in Lünen

Recklinghausen (ots)

Der vorläufig festgenommene Fahrer des Transporters, ein 34-jähriger Dortmunder, wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen die Polizei Recklinghausen übernommen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung können Sie ab Donnerstag an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231/926-26121 richten.

Die bisherige Berichterstattung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6181745

