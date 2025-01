Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ringe (ots)

Am Mittwoch, gegen 05:35 Uhr bis 05:40 Uhr, kam es in Ringe an der Industriestraße in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz von Bekuplast zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein roter Nissan fuhr rückwärts vom Parkplatz auf die Industriestraße. Dabei übersah der Pkw-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Lkw, der sich auf der Industriestraße befand und von dort auf die Kanalstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Nissan hinten links beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell