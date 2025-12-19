Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 25-Jähriger verletzt - Tatverdächtiger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am späten Dienstagabend (23:30 Uhr) informierte das Personal eines Krankenhauses die Polizei darüber, dass ein Mann mit blutenden Verletzungen von einer Bekannten eingeliefert worden war. Im Krankenhaus konnte die Polizei einen 25-Jährigen aus Herten antreffen. Bei seinen Verletzungen handelt es sich nach ersten Einschätzungen um Schnittverletzungen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann mutmaßlich in einer Wohnung im Stadtteil Sinsen-Lenkerbeck verletzt wurde. Die Polizei konnte vor Ort kurze Zeit später einen Tatverdächtigen, der aus dem familiären Umfeld des 25-Jährigen stammt, festnehmen. Es handelt sich um einen 45-Jährigen aus Marl. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Mittlerweile sitzt er in U-Haft. Für die noch andauernden Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet.

