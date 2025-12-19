PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 25-Jähriger verletzt - Tatverdächtiger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am späten Dienstagabend (23:30 Uhr) informierte das Personal eines Krankenhauses die Polizei darüber, dass ein Mann mit blutenden Verletzungen von einer Bekannten eingeliefert worden war. Im Krankenhaus konnte die Polizei einen 25-Jährigen aus Herten antreffen. Bei seinen Verletzungen handelt es sich nach ersten Einschätzungen um Schnittverletzungen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann mutmaßlich in einer Wohnung im Stadtteil Sinsen-Lenkerbeck verletzt wurde. Die Polizei konnte vor Ort kurze Zeit später einen Tatverdächtigen, der aus dem familiären Umfeld des 25-Jährigen stammt, festnehmen. Es handelt sich um einen 45-Jährigen aus Marl. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Mittlerweile sitzt er in U-Haft. Für die noch andauernden Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 12:16

    POL-RE: Lünen/Dortmund: Folgemeldung Verfolgungsfahrt in Lünen

    Recklinghausen (ots) - Der vorläufig festgenommene Fahrer des Transporters, ein 34-jähriger Dortmunder, wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen die Polizei Recklinghausen übernommen. Hinweis für Medienschaffende: ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:35

    POL-RE: Dorsten: Seniorin ausgeraubt

    Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Täter raubte gestern die Handtasche einer Seniorin - die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Gegen 16:15 Uhr stand die 80-Jährige vor einem Seniorenzentrum am Westwall. Plötzlich wurde sie von einem Mann von hinten geschubst und geschlagen und fiel dadurch zu Boden. Der Unbekannte entriss ihr die Handtasche und zog die Frau dabei über den Boden. Anschließend ergriff er die Flucht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren