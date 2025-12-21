Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkr. TUT) Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht - Roter PKW gesucht (20.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Rußbergstraße in Tuttlingen gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr die Rußbergstraße in Richtung Rußberg, als ihm in einer Linkskurve ein roter Audi oder Skoda mit Tuttlinger Kennzeichen, auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der 29-Jährige musste mit seinem PKW ausweichen und kam hierbei in die Leitplanke. Durch das Ausweichmanöver entstand am Fahrzeug des Geschädigten ein Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR.

Der Audi- bzw. Skoda-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem roten Skoda bzw. Audi mit Tuttlinger Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell