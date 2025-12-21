Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. KN) Unfall im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen (20.12.2025)

Radolfzell (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Böhringer Straße / Bodenseestraße gekommen.

Der Fahrer eines Daimler Benz befuhr die Bodenseestraße und bog nach links in die Steißlinger Str. ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Audi, der die Böhringer Str. in Richtung Bodenseestraße befuhr. Beide Autofahrer gaben an, die Ampel bei Grün passiert zu haben. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, unter der Telefonnummer 07732 950660, zu melden.

