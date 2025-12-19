PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Einbruch in Wohnhaus

Ötigheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen 19:30 Uhr und Mitternacht zu einem Einbruch in der Straße "Am Schlangenrain". Die Täter sollen sich mithilfe unbekanntem Werkzeugs über die Terassentür Zugang in das Haus verschafft haben. Im gesamten Gebäude wurden Schränke durchwühlt und Schubladen geöffnet. Die Höhe des Diebstahlschadens und des Sachschadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

