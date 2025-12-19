PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Geduldige Suche wurde belohnt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Viel Zeit haben sich Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte am Donnerstagmittag für eine hilfesuchende Frau genommen, die partout ihren geparkten Mercedes nicht mehr finden konnte. Die ortsunkundige Seniorin nannte den Polizisten verschiedene Straßennamen für den möglichen Abstellort, die aber teilweise kilometerweit auseinanderlagen. Mit viel Geduld und einer Reihe von Überprüfungen konnte der Wagen schließlich in der Fremersbergstraße festgestellt und die Fahrzeughalterin über die erfolgreiche Suche informiert werden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

