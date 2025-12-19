POL-OG: Kappelrodeck, Waldulm - Gartenhaus in Vollbrand
Kappelrodeck, Waldulm (ots)
Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr wurde ein brennendes Gartenhaus in der Talstraße gemeldet. Ein Anwohner versuchte das Holzhaus mit einem Gartenschlauch zu löschen um ein Übergreifen auf das Wohnhaus zu verhindern. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
/ph
