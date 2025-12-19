POL-OG: Kappelrodeck, Waldulm - Gartenhaus in Vollbrand

Gaggenau, B462 (ots) - Am vergangenen Samstagnachmittag, den 13.12., kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Unfall im Bereich der Kreuzung der B462 und der K3737 in Fahrtrichtung Gaggenau. Eine 30-jährige Mazda-Fahrerin bog von der K3737 auf die B462 in Richtung Gaggenau ab. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall mit einem dahinterfahrenden 57-jährigen Daimler-Benz-Lenker, welcher die B462 ebenfalls in Richtung Gaggenau befuhr. ...

