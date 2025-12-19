PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Vorweihnachtliche Geschenke für Kindergärten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Schwanau (ots)

Beamte des Polizeipostens Schwanau haben mit der Übergabe von Hörspiel- und Musikfiguren an insgesamt sieben Kindergärten im Bereich Schwanau und Meißenheim für vorweihnachtliche Geschenke und Freude gesorgt. Der Leiter des örtlichen Polizeipostens, Polizeihauptkommissar Martin Braun und sein Mitarbeiter, Erster Polizeihauptmeister Markus Kenngott, luden hierzu Verantwortliche der Kindertagesstätten zu sich ein und verteilten mehrere Dutzend der beliebten Sammelfiguren. Hintergrund dieser vorweihnachtlichen Aktion war ein Ermittlungsverfahren der Postenbeamte aus dem Jahr 2024. Sie konnten damals eine Frau des Diebstahls überführen, die über mehrere Wochen hinweg aus einem Drogeriemarkt in Schwanau insgesamt 46 Figuren gestohlen hat und so das Diebstahlsverfahren erfolgreich zu Ende bringen. Weil die Verantwortlichen des bestohlenen Drogeriemarktes das Diebesgut für einen guten Zweck zur Verfügung stellten und die Staatsanwaltschaft Offenburg das Vorhaben unterstützte, konnten nun mehrere hundert Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

