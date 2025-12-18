POL-OG: Appenweier, A5 - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Polizeipräsidium Offenburg

Beamte des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl sind nach einer Unfallflucht am Mittwochabend auf der A5 zwischen Appenweier und Achern auf der Suche nach Zeugen. Laut der Schilderung einer 45 Jahre alten Peugeot-Fahrerin sei sie gegen 21:50 Uhr auf der linken Fahrspur in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen, als der bislang unbekannte Fahrer eines weißen 7,5-Tonners von der mittleren Fahrspur nach links gezogen haben und es hierdurch zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen sein soll. Die Peugeot-Lenkerin wurde infolge der Kollision gegen die Betonschutzwand gedrängt, wodurch die linke Fahrzeugseite beschädigt wurde und ein Schaden von rund 3.000 Euro zurückblieb - verletzt wurde die 45-Jährige nicht. Nachdem der mutmaßliche Unfallverursacher kurz auf den Seitenstreifen angehalten habe, sei er aber unvermittelt weitergefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem geflüchteten weißen Lastwagen und/oder zu dessen Fahrer nehmen die Ermittler des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl unter der Rufnummer: 07223 80847-0 entgegen.

