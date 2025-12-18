Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ermittlungen nach Sammlungsbetrug, Hinweise der Polizei

Bühl (ots)

Eine unbekannte Täterin soll am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr in der Hauptstraße unter betrügerischem Vorwand Spenden gesammelt haben. Die Täterin soll einen gefälschten Ausweis vorgezeigt und überdies vorgetäuscht haben, für eine örtliche Hilfsorganisation tätig zu sein. Da die Passantin selbst für diese Hilfsorganisation arbeitet, fiel sie nicht auf den Betrug rein, sondern verständigte die Polizei. Die Betrügerin erhielt zu diesem Zeitpunkt jedoch einen Anruf, woraufhin sie in Richtung Johannesplatz flüchtete.

Die Polizei gibt nachstehende Verhaltenshinweise:

- Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten durch Spendensammler nicht tolerieren. - Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen über Notruf '110' die Polizei. - Besonders emotionale Appelle oder angstmachende Botschaften seitens der Spendensammler sollten misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen. - Lassen Sie sich nicht in längere Gespräche verwickeln und geben Sie keine persönlichen Daten preis. - Bewahren Sie Beweise auf, wie beispielweise Flyer, Sammelboxen oder Fotos der Sammellisten.

