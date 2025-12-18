PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ermittlungen nach Sammlungsbetrug, Hinweise der Polizei

Bühl (ots)

Eine unbekannte Täterin soll am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr in der Hauptstraße unter betrügerischem Vorwand Spenden gesammelt haben. Die Täterin soll einen gefälschten Ausweis vorgezeigt und überdies vorgetäuscht haben, für eine örtliche Hilfsorganisation tätig zu sein. Da die Passantin selbst für diese Hilfsorganisation arbeitet, fiel sie nicht auf den Betrug rein, sondern verständigte die Polizei. Die Betrügerin erhielt zu diesem Zeitpunkt jedoch einen Anruf, woraufhin sie in Richtung Johannesplatz flüchtete.

Die Polizei gibt nachstehende Verhaltenshinweise:

   - Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig 
     ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie 
     beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie 
     persönlich kennen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden 
     noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar 
     bedrohliches Verhalten durch Spendensammler nicht tolerieren.
   - Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen über Notruf '110' die 
     Polizei.
   - Besonders emotionale Appelle oder angstmachende Botschaften 
     seitens der Spendensammler sollten misstrauisch machen. Solches 
     Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.
   - Lassen Sie sich nicht in längere Gespräche verwickeln und geben 
     Sie keine persönlichen Daten preis.
   - Bewahren Sie Beweise auf, wie beispielweise Flyer, Sammelboxen 
     oder Fotos der Sammellisten.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
