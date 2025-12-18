PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Einbrüche in Wohnungen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es am Mittwoch in Ettenheim und Altdorf. So sollen zwischen 15:45 Uhr und 20 Uhr im Pfarrer-Weber-Weg in Altdorf bislang unbekannte Einbrecher durch gewaltsames Öffnen einer Türe in ein Wohnhaus eingedrungen sein. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr soll es im Kreuzweg in Ettenheim zu einem weiteren Einbruch gekommen sein. Unbekannte Täter gelangten hier offenbar über die Terrassentür in die Wohnung. Auch hier sollen die ungebetenen Gäste mehrere Räume durchsucht und Bargeld entwendet haben. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

