Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Arbeitsreiche Kontrollstelle

Gaggenau (ots)

Etliche Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sind die Bilanz einer eingerichteten Kontrollstelle am Donnerstag an der B462 auf dem Parkplatz "Amalienberg". Beamte des Polizeireviers Gaggenau, der Polizeihundeführerstaffel sowie der Verkehrspolizei Baden-Baden nahmen zusammen mit Beamten des Polizeipräsidiums Freiburg und Unterstützung des Technischen Hilfswerks zwischen 16:30 Uhr bis 22 Uhr insgesamt 127 Fahrzeuge mit der Zielrichtung Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie der Einbruchskriminalität genauer unter die Lupe. Hierbei wurden 160 Personen überprüft, wobei unter dem Strich vier Trunkenheitsfahrten mit zwei sichergestellten Führerscheinen, ein Fahren ohne Führerschein, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabeordnung, Verstöße im Zusammenhang mit Tuning, der Ladungssicherheit und mangelnder Kindersicherung stehen. Die Polizei weist darauf hin, dass der Konsum von Alkohol beziehungsweise Drogen und das Führen von Fahrzeugen gefährliche Gegner sind. Gerade zum Jahresende mit den vielen Weihnachtsmärkten müssen Verkehrsteilnehmer vermehrt mit Kontrollen rechnen. Die Polizei rät:

   - Überlegen Sie im Vorfeld, wie sie nach Hause kommen.
   - Nutzen Sie das zur Weihnachtszeit oftmals verbesserte Angebot 
     von öffentlichen Verkehrsmitteln.
   - Bilden Sie Fahrgemeinschaften, bestimmen Sie im Vorfeld einen 
     Fahrer.
   - Wer fährt, trinkt nicht - nüchtern bleiben!
   - Gehen Sie zu Fuß nach Hause oder steigen Sie auf ein Taxi um.
   - Auch am nächsten Morgen den Alkoholwert durch Restalkohol im 
     Blut nicht unterschätzen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

