PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Verkehrsinsel beschädigt

Ötigheim (ots)

Am Dienstagmittag befuhr ein Lastwagenfahrer die B3 aus Richtung Karlsruhe in Fahrtrichtung Rastatt. Gegen 12:20 Uhr geriet er offenbar aus Unachtsamkeit auf Höhe der Einmündung K3718 auf eine dortige Verkehrsinsel und überfuhr diese. Dabei wurden zwei dort befindliche Verkehrszeichen beschädigt. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer fuhr ebenfalls über die Verkehrsinsel. An jedem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der entstandene Schaden an den Verkehrseinrichtungen ist derzeit noch nicht beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 10:08

    POL-OG: Lahr - Einbruch in Mehrfamilienhaus, Hinweise erbeten

    Lahr (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 18:15 Uhr hat sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flugplatzstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen kam der Einbrecher über einen Balkon und öffnete gewaltsam eine dortige Balkontüre um ins Innere der Erdgeschosswohnung zu gelangen. Dort durchsuchte und durchwühlte der Eindringling mehrere Schränke und ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:06

    POL-OG: Gernsbach - In Schutzgewahrsam genommen

    Gernsbach (ots) - Am Dienstagabend gegen 21 Uhr hat eine Zeugin eine Frau in der Salmengasse auf den dortigen Bahnschienen liegend aufgefunden. Nach kurzzeitiger Gleissperrung konnte die stark alkoholisierte Frau von den Gleisen geholt werden. Da sich die über 40-Jährige kaum selbständig auf den Beinen halten konnte und eine Eigengefährdung vorlag, wurde sie in Schutzgewahrsam genommen. Sie verbrachte die Nacht bis ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:04

    POL-OG: Rust - Verkehrsunfall

    Rust (ots) - Am Dienstagmittag gegen 14:45 Uhr kam es in der Europa-Park-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige E-Scooter-Fahrerin soll einen Kreisverkehr rechtswidrig in die Gegenfahrbahn verlassen haben, um auf einen dortigen Radweg zu gelangen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 35-jährigen PKW-Fahrer. Der PKW stieß frontal gegen die rechte Seite des E-Rollers, wobei die Fahrerin zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren