POL-OG: Ötigheim - Verkehrsinsel beschädigt
Ötigheim (ots)
Am Dienstagmittag befuhr ein Lastwagenfahrer die B3 aus Richtung Karlsruhe in Fahrtrichtung Rastatt. Gegen 12:20 Uhr geriet er offenbar aus Unachtsamkeit auf Höhe der Einmündung K3718 auf eine dortige Verkehrsinsel und überfuhr diese. Dabei wurden zwei dort befindliche Verkehrszeichen beschädigt. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer fuhr ebenfalls über die Verkehrsinsel. An jedem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der entstandene Schaden an den Verkehrseinrichtungen ist derzeit noch nicht beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
/ph
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell