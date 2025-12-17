POL-OG: Rust - Verkehrsunfall
Rust (ots)
Am Dienstagmittag gegen 14:45 Uhr kam es in der Europa-Park-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige E-Scooter-Fahrerin soll einen Kreisverkehr rechtswidrig in die Gegenfahrbahn verlassen haben, um auf einen dortigen Radweg zu gelangen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 35-jährigen PKW-Fahrer. Der PKW stieß frontal gegen die rechte Seite des E-Rollers, wobei die Fahrerin zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 400 Euro.
/si
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell