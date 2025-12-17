Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen führen zu Rauschgiftfund

Lahr (ots)

Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr mündeten am 10. Dezember in einer Wohnungsdurchsuchung wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis. Seit Ende Juli 2025 verdichtete sich der Verdacht gegen einen 32-Jährigen, der in einem Lahrer Ortsteil wohnhaft ist. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wurde daher durch die Staatsanwaltschaft Offenburg beim Amtsgericht Offenburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt und am 10. Dezember mit Unterstützung durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz und der Polizeihundeführerstaffel Offenburg vollzogen. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten neben mehreren Kilogramm Marihuana auch rund 300 Gramm Haschisch sowie kleinere Mengen Kokain, MDMA und psilocybinhaltige Pilze aufgefunden werden. Darüber hinaus fanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld, eine in Betrieb befindliche Indooranlage mit drei Aufzuchtzelten und andere Utensilien, die auf ein Handeltreiben hindeuten sowie ein verbotener Schlagring. /rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell