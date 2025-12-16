Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Exhibitionistische Handlungen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, lief ein Mann auf dem Gehweg in der Lützowerstraße aus Richtung Münchfeldstraße kommend in Richtung Dörfel einer 19-Jährigen im "Zickzack" entgegen. Auf Höhe einer Schule blieb der Unbekannte offenbar etwa einen Meter vor der Heranwachsenden stehen und soll sein Genital demonstriert haben. Nachdem die Frau laut schrie soll der etwa 40 bis 50-Jährige die Gehwegseite gewechselt und in Richtung Dörfel gerannt sein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 175 Zentimeter groß, schlank, Halbglatze mit seitlich kurzen grauen Haaren und einem grauen etwa 5 Zentimeter langen Kinnbart. Er soll eine weiße Hose mit Weihnachtsmotiven und einen grauen Hoodi ohne Aufdruck getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

