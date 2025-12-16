Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch in Tankstelle

Bühl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 2:20 Uhr zu einem Einbruch in einer Tankstelle bei der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Täter trat mehrfach gegen die Zugangstür, bis eine Scheibe zu Bruch ging. Der Einbrecher kroch nach derzeitigem Erkenntnisstand durch das Loch in den Verkaufsraum und suchte laut Spurenlage zuerst vergeblich nach Bargeld, bevor er schließlich mehrere Dosen Tabak entwendete. Anschließend flüchtet der Unbekannte mit einem Diebesgutwert von mehreren hundert Euro und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die ermittelnden Beamten werten nun unterschiedliche Spuren aus.

/ti

