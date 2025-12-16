PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch in Tankstelle

Bühl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 2:20 Uhr zu einem Einbruch in einer Tankstelle bei der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Täter trat mehrfach gegen die Zugangstür, bis eine Scheibe zu Bruch ging. Der Einbrecher kroch nach derzeitigem Erkenntnisstand durch das Loch in den Verkaufsraum und suchte laut Spurenlage zuerst vergeblich nach Bargeld, bevor er schließlich mehrere Dosen Tabak entwendete. Anschließend flüchtet der Unbekannte mit einem Diebesgutwert von mehreren hundert Euro und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die ermittelnden Beamten werten nun unterschiedliche Spuren aus.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 09:48

    POL-OG: Offenburg - Tiefgaragenmitarbeiter überfallen, Hinweise erbeten

    Offenburg (ots) - Ein Überfall auf den Mitarbeiter einer Tiefgarage "Am Marktplatz" hat am heutigen Dienstagmorgen eine Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein etwa 25 Jahre alter und circa 180 Zentimeter großer Mann gegen 6:20 Uhr zum Büro in die Tiefgarage begeben haben. Unter einem Vorwand soll er das Büro ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:23

    POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Trunkenheitsfahrt

    Baden-Baden (ots) - Ein 53-Jähriger kam am Montagabend gegen 21:15 Uhr aufgrund einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige. Der Peugeot-Fahrer soll die Steinbacher Straße, von der "Alten Landstraße" kommend, in südliche Richtung befahren haben. Durch seine auffällige Fahrweise wurde der Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr, weshalb ein Alkoholtest ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:23

    POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Verkehrsunfall

    Gaggenau (ots) - Am Montagabend gegen 21:15 Uhr kam es in der Markgraf-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger soll mit einem Herrenrad die Markgraf-Wilhelm-Straße in absteigende Richtung befahren haben, als er aufgrund seiner Trunkenheit in die Mitte der Fahrbahn geriet. Aufgrund dessen startete eine 45-jährige VW-Fahrerin ein Ausweichmanöver und kollidierte mit einem geparkten Opel. Infolgedessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren