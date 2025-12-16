Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Verkehrsunfall

Gaggenau (ots)

Am Montagabend gegen 21:15 Uhr kam es in der Markgraf-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger soll mit einem Herrenrad die Markgraf-Wilhelm-Straße in absteigende Richtung befahren haben, als er aufgrund seiner Trunkenheit in die Mitte der Fahrbahn geriet. Aufgrund dessen startete eine 45-jährige VW-Fahrerin ein Ausweichmanöver und kollidierte mit einem geparkten Opel. Infolgedessen wurde bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro.

/si

