PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Verkehrsunfall

Gaggenau (ots)

Am Montagabend gegen 21:15 Uhr kam es in der Markgraf-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger soll mit einem Herrenrad die Markgraf-Wilhelm-Straße in absteigende Richtung befahren haben, als er aufgrund seiner Trunkenheit in die Mitte der Fahrbahn geriet. Aufgrund dessen startete eine 45-jährige VW-Fahrerin ein Ausweichmanöver und kollidierte mit einem geparkten Opel. Infolgedessen wurde bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 09:22

    POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl in Juweliergeschäft

    Baden-Baden (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Diebstahl in einem Juwelier in dem Einkaufszentrum "Kurhaus Kolonnaden". Eine Frau mit vier Kindern soll Interesse an diversen Schmuckstücken geäußert haben und einen unaufmerksamen Moment genutzt haben, um eine Vitrine zu öffnen. Die Verdächtige ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat schulterlang schwarzes Haar und ein südländisches ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:42

    POL-OG: Baden-Baden - Leicht verletzt

    Baden-Baden (ots) - Ein Abbiegeunfall hat am Sonntagabend in der Richard-Haniel-Straße zu einem Leichtverletzungen und rund 25.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Feststellungen wollte ein 47 Jahre alter BMW-Fahrer kurz nach 19:30 Uhr von Rastatt kommend nach links auf den Zubringer der A5 abbiegen. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden VW eines 22-jährigen zusammen. Der Polo-Lenker erlitt durch die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:49

    POL-OG: Elchesheim-Illingen - Festnahme nach schwerer Brandstiftung

    Elchesheim-Illingen (ots) - Zu einer schweren Brandstiftung eines Wohngebäudes soll es in der Nacht zu Montag in der Kirchstraße gekommen sein. Eine polizeibekannte 42-jährige Frau steht im dringenden Tatverdacht, nach anhaltenden, vorausgegangenen Streitigkeiten, die Garage ihres Bekannten in Brand gesetzt zu haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren